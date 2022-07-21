фото: минсельхоз

В Саратовской области собрали 3,5 тысячи тонн ранних овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства области.

На данный момент уборку огурцов, капусты и кабачков ведут хозяйства 19 районов области, на сегодняшний день собрано 3,5 тысячи тонн овощных культур, убрано 233 га земли

К уборке озимых культур приступили хозяйства 29 муниципальных районов. Убрано 73,7 тыс. га, что составляет 6 процентов от плана. Валовой сбор при средней урожайности 29,5 ц/га составляет 217,8 тыс. тонн.

Кроме этого, на 20 июля убрано 400 га озимой ржи и 1,3 тыс. га озимого рыжика.

В ходе кормозаготовительной кампании для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 162 тыс. тонн сена (65 процентов от плана), 50 тыс. тонн сенажа (103 процента от плана) и 6 тыс. тонн соломы (2 процента от плана). Для личных подворий населением области заготовлено сена 349 тыс. тонн, что составляет 64 процента от плана.

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