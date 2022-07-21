Выросла зарплата Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области чиновники объявили о росте средней зарплаты. Согласно данным Саратовстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в регионе за май 2022 года составила 42361,1 руб. По сравнению с маем 2021 года она выросла на 11,1 процентов.

Выше всего зарплата по статистике в «организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной, научной и технической области». Там она составляет 71405,0 руб.

Среднесписочная численность работающих в регионе на тот же период составила 591 тысячи человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.