.

Сегодня, 21 июля, в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится обсуждение пропаганды здорового образа жизни и борьбы с зависимостями в Саратовской области.

Во встрече примут участие: заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая; президент Федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Саратовской области Николай Юдашкин; руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Данила Жулидов; и руководитель Саратовского регионального общества трезвости Наталья Королькова.

Обсуждение состоится в прямом эфире по ссылке. Журналисты могут присутствовать лично. Адрес: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.