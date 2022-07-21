Сегодня, 21 июля, в Саратове из-за ремонта труб встали 2 троллейбусных маршрута. Об этом сообщается в группе СГЭТ ВКонтакте.

Прекращена работа троллейбусов, следующих по маршрутам № 2а и № 4.

Движение общественного транспорта встало с 9:00 из-за работ ООО «КВС», на пересечении Чернышевского и Некрасова После завершения ремонтных работ движение восстановят.

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