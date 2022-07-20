Четверг в Саратовской области выдастся дождливым

фото: freepic

Сегодня, 21 июля, в Саратовской области будут грозовые дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +14 с утра до +23 градусов в разгар дня. С утра -переменная облачность, к обеду кратковременный грозовой дождь. Ветер Южный, юго-восточный, 5...10 м/с.

В Саратовской области Переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Температура колеблется от +13 с утра до +25 градусов в разгар дня, в Левобережье до +30. Ветер Южный, юго-восточный, 5...10 м/с. При грозе порывы 15-18 м/с.

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