Максим Барулин и Сергей Шип

Назначены новые прокуроры Ровенского и Ртищевского районов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно Приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 20 июля старший советник юстиции Максим Барулин назначен Ртищевским межрайонным прокурором. Максим Барулин родился в 1983 году, имеет высшее юридическое и экономическое образование, женат, воспитывает ребенка.

В органах прокуратуры проходит службу с июня 2005 года Был помощником прокурора Кировского района, заместителем прокурора Новоузенского района. С февраля 2018 замещал должность прокурора Воскресенского района.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 июля старший советник юстиции Сергей Шип назначен прокурором Ровенского района. Шип родился в 1965 году, имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих детей.

В органах прокуратуры проходит службу с февраля 2000 г. Был помощником прокурора г. Оленегорска Мурманской области, был старшим помощником прокурора Энгельса, заместителем Хвалынского городского прокурора, прокурором Балтайского района. С августа 2017 замещал должность Аткарского межрайонного прокурора.

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