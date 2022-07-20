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Главу саратовской компании осудили за преднамеренное банкротство. Об этом сообщает региональная прокуратура Саратовской области.

В Саратове бывшему генеральному директору компании ЗАО «Юггазсервис» вынесен приговор за преднамеренное банкротство. Прокуратурой установлено, что Дмитрий Коршунов в период с 2013 по 2019 год подсудимый, зная о задолженностях организации перед кредиторами, намеренно привел предприятие к банкротству. Общая сумма ущерба кредиторам составила 51 млн рублей.

Имущество подсудимого арестовано, Волжский районный суд назначил бывшему гендиректору наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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