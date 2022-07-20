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Общество20 июля 2022 17:10

Главу саратовской компании осудили за преднамеренное банкротство

Общая сумма ущерба кредиторам составила 51 млн рублей
Евгений Бадиков
скриншот

скриншот

Главу саратовской компании осудили за преднамеренное банкротство. Об этом сообщает региональная прокуратура Саратовской области.

В Саратове бывшему генеральному директору компании ЗАО «Юггазсервис» вынесен приговор за преднамеренное банкротство. Прокуратурой установлено, что Дмитрий Коршунов в период с 2013 по 2019 год подсудимый, зная о задолженностях организации перед кредиторами, намеренно привел предприятие к банкротству. Общая сумма ущерба кредиторам составила 51 млн рублей.

Имущество подсудимого арестовано, Волжский районный суд назначил бывшему гендиректору наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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