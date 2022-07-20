фото: Архив КП

Саратовские коммунальщики сократили зону отключения холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Напомним, сегодня был поврежден водопровод по адресу 2-я Садовая, 97а. Части абонентов воду вернуть удалось уже сейчас, в настоящее время в зоне ограничения холодного водоснабжения находятся следующие абоненты:

- поселок Завокзальный;

- пр. Энтузиастов (дома №№45-63, нечетные номера домов).

В зоне пониженного давления с возможностью временного прекращения подачи холодной воды находятся:

- поселки:

Калашниково;

Князевка;

Комсомольский;

Крекинг;

ОПХ Саратовское;

Тепличный;

- микрорайоны «8-й квартал», «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал»; «1-й жилучасток», «2-й жилучасток», «4-й жилучасток».

- предприятия и учреждения, расположенные на улицах:

Азина (от ул. Заречная до пл. Советско-Чехословацкой дружбы); Механизаторов.

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