фото: Архив КП
Саратовские коммунальщики сократили зону отключения холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Напомним, сегодня был поврежден водопровод по адресу 2-я Садовая, 97а. Части абонентов воду вернуть удалось уже сейчас, в настоящее время в зоне ограничения холодного водоснабжения находятся следующие абоненты:
- поселок Завокзальный;
- пр. Энтузиастов (дома №№45-63, нечетные номера домов).
В зоне пониженного давления с возможностью временного прекращения подачи холодной воды находятся:
- поселки:
Калашниково;
Князевка;
Комсомольский;
Крекинг;
ОПХ Саратовское;
Тепличный;
- микрорайоны «8-й квартал», «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал»; «1-й жилучасток», «2-й жилучасток», «4-й жилучасток».
- предприятия и учреждения, расположенные на улицах:
Азина (от ул. Заречная до пл. Советско-Чехословацкой дружбы); Механизаторов.
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