Саратовские чиновники рассказали о снижении цен на продукты

Наступило сезонное изменение цен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на 1,3 процента снизились цены на овощи. Стоимость минимального продуктового набора составила в июне 5 459 рублей. Сегодня, 20 июля, такие данные опубликовал минэконом региона.

В июне 2022 года цены на продукты в среднем снизились на 1,3 процента. Речь идет о сезонном спаде цен на овощи.

Овощи подешевели на 8,3 процента, сахар на 7,7, яйца на 7,5, а соль 1,6 процента.

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