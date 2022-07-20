фото: Дмитрий Владимиров
В Саратовской области появится единая молодежная организация. Об этом стало известно сегодня, 20 июля, на расширенном заседании общественного совета при министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Рассматривался вопрос о создании филиала единой молодежной организации в Саратовской области. Представители организаций «Молодежь плюс», «Молодежка ОНФ», «Волонтеры победы» и других волонтерских движений Саратова собрались в конференц-зале бадминтонного центра. Все они вскоре объединяться в единую структуру.
Председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов предложил включить в это движение Юнармию.
Министр образования Орлов выразил благодарность присутствующих организациям, за сохранение движений на территории Саратовской области, чем может похвастаться далеко не каждый регион.
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