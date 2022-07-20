Житель Красноармейска отомстил за отца и до смерти избил мужчину на заправке

Житель Красноармейского района отомстил за отца и до смерти избил мужчину на заправке. 37-летнему виновнику вынесен приговор, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 1 мая 2021 года в Красноармейске. 37-летний мужчина приехал на автостоянку на «разборки» с 51-летним мужчиной, у которого ранее был конфликт с его отцом. Ссора быстро переросла в избиение. Потерпевший получил несколько ударов по голове и был доставлен в больницу, где 27 мая 2021 года, несмотря на усилия врачей, скончался.

Суд приговорил виновника к девяти годам строгого режима.

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