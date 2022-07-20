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Общество20 июля 2022 13:16

Жители Саратова сменили имена на Цепеша, Шейха и Распутина

ЗАГС Саратовской области рассказал о необычных именах
Наталия Калинина
В Саратове можно стать кем угодно

В Саратове можно стать кем угодно

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Саратова сменили имена на Цепеша, Шейха и Распутина. Сегодня, 20 июля, ЗАГС Саратовской области рассказал о необычных именах, которые себе захотели завести сограждане.

Всего с начала года 739 саратовцев сменили в региональных отделах ЗАГС имея, фамилию или отчество. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Чаще всего жители региона делали это в возрасте 18, 20 и 45 лет.

В результате госрегистрации по перемене имени в Саратовской области теперь есть появились Цепеш, Грин, Распутин, Ревва, Хьюм, Майами, Шейх и Долорес.

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