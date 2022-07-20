В Саратове подвели итоги 87-го заседания облдумы

На заседании

Сегодня, 20 июля, в Саратове состоялось 87-е заседание областной думы. Подведены его итоги.

Всего в текущей сессии состоялось 56 очередных и 31 внеочередное заседание регионального заксобрания. В пятом созыве прошли 67 заседаний, а в шестом рассмотрели 825 законопроектов, из них 804 утвердили.

Рассмотрено более пяти тысяч обращений граждан. Напомним, в сентябре пройдут выборы депутатов в Саратовскую областную думу и на пост губернатора.

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