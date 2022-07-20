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Происшествия20 июля 2022 13:01

Житель Саратова изрезал надоевшего сожителя ножом и попал под следствие

В Вольском районе сожители устроили пьяную поножовщину
Наталия Калинина

Житель Саратова изрезал надоевшего сожителя ножом и попал под следствие. Сегодня, 20 июля, об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел в одном из сел в Ленинском районе Вольского района. 51-летний местный житель попал в больницу с ножевым ранением. Как выяснилось, на него напал сожитель из Саратова, когда пытался выселить надоевшего друга из квартиры. Мужчины были пьяны.

Полицейские задержали 58-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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