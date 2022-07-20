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Общество20 июля 2022 12:54

Саратовским медикам предоставят служебное жилье в Елшанке

Дом рассчитан на 200 квартир
Евгений Бадиков
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Саратовским медикам предоставят служебное жилье в Елшанке. Об этом сообщает телеграм-канале правительства области.

Строительство домов для медиков - региональный проект, который реализуется под контролем врио губернатора Романа Бусаргина.

Саратовским медикам из нового инфекционного центра предоставят строящийся многоквартирный дом из нескольких секций, рассчитанный на 200 квартир. Предоставляться квартиры будут нуждающимся в жиль на период работы в медучреждении.

— Это нужный проект. У меня нет своего жилья, живу с мамой и братом. Хорошо, что появилась такая возможность получить ведомственную квартиру – светлую, просторную, удобную и рядом с работой, - отметила медсестра Алина Зялкина.

Рядом с многоквартирным дома расположился «мини-поселок» из таунхаусов со служебным жильем для работников саратовской станции скорой медицинской помощи. Этот проект состоялся по инициативе и поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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