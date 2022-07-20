В Балаковском районе нашли тело утонувшей на водопадах женщины

Фото: Юрий Юрин

В Балаковском районе Саратовской области нашли тело утонувшей на водопадах женщины. Об этом сегодня, 20 июля, в своем Телеграм-канале сообщил Юрий Юрин.

Сегодня в 15. 45 водолазы обнаружили тело утонувшей. Из-за сильного течения это удалось сделать только с третьей попытки. Напомним, тело женщины искали трое суток, она пропала 17 июля.

- Хотел бы напомнить, что купаться на плотине очень опасно. Там сильное течение и дно с огромным волнорезом, который сменяют бетонные стены основания гидросооружения. Купаться там смертельно опасно, - рассказал Юрий Юрин.

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