Сортировочная линия

На мусорном полигоне в Гагаринском районе Саратова запустили первую сортировочную линию, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

На полигоне за посёлком «Соколовый» в Гагаринском районе Саратова запустили первую сортировочную линию мощностью 20 тысяч тонн в год. Запланирован запуск новых линий - в данный момент на полигоне находится чуть более миллиона тонн мусора из двух тонн потенциальной вместимости, количество захораниваемого мусора необходимо сокращать.

На конвейере отбирается бумага, картон, бутылки, полипропилен, металлы, стекло и прочие материалы, пригодные для вторичного использования, упаковывается и передается в организации, занимающиеся переработкой.

Строительство сортировочных линий проходит в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» и с учётом указа президента обеспечить к 2030 году обработку ста процентов отходов. Саратовская область входит в число 13 регионов страны, успешно реализующих данную инициативу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.