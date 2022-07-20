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В Саратове продают за 87 миллионов ресторан с 22-летней историей. Об этом сообщает сайт бесплатных объявлений «Авито».

Ресторан «Феро», расположенный по адресу 1-й пр. Танкистов, 34 продают за 87 миллионов миллионов рублей. Ресторан существует уже 22 года. В ресторане 600 посадочных мест, 3 зала.

— Зарекомендовавший себя как гастрономичное место, где вкусно и интересно провести время, отметить день рождения,свадьбы ,встречи с друзьями или в кругу близких, а также удобно заказать еду на доставку,на вынос, — пишет союз риелторов «Полезные люди Саратов».

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