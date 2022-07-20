Олег Костин решил ревакцинироваться вслед за Бусаргиным

Олег Костин

Олег Костин решил ревакцинироваться вслед за врио губернатора Романом Бусаргиным, о чем пишет в своем Теле6грам-канале.

- Я тоже ревакцинируюсь. Через месяц, подойдет срок после предыдущей прививки. Советую саратовцам последовать моему примеру, - посоветовал Олег Костин.

Костин рассказал, что сейчас в Европе заболеваемость поднимается и нужно заранее к этому готовиться у нас.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.