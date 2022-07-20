За 2022 год в Саратове зарегистрировано 1345 фактов цифрового мошенничества

Пресс-центр КП-Саратов

За 2022 год в Саратове зарегистрировано 1345 фактов мошенничества с использованием цифровых технологий, об этом в прямом эфире пресс-центра Комсомольской правды рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по городу Саратову капитан полиции Олег Артёмов.

Самым распространенным видом мошенничества оказался знакомый многим «родственник, попавший в ДТП». Преступник звонит жертве, представляясь сотрудником полиции и сообщает об аварии, в которую якобы попал близкий им человек. Родственник цел, но необходимо срочно заплатить «денежное вознаграждение для силовых органов», чтобы его отпустили. Далее мошенник приезжает к жертве под видом представителя органов власти, зачастую уже на месте определяя, как много денег можно будет получить от напуганного гражданина. Порой за один визит преступник может получить от потерпевшего более миллиона рублей.

Подходя к вопросу хладнокровно определить мошенничество не трудно, но злоумышленник всеми силами постарается не дать жертве такой возможности. Если человек начинает задавать вопросы, на него кричат, угрожают уголовным сроком, который светит его родственнику в случае неуплаты денежных средств. На пострадавшего давят через его страх за судьбу близкого человека, а на людей пожилых такой подход работает вдвойне эффективно. Кроме того, телефонный разговор с жертвой поддерживают до самого момента передачи денег, чтобы та не могла сама связаться с родственником и выявить обман.

Виды мошенничества, когда преступник лично встречается с жертвой называют контактными. Помимо родственника в ДТП распространёнными видами контактного мошенничества стали визиты якобы сотрудников пенсионного фонда, настаивающих на странных финансовых операциях навроде «замены денежных средств». Или цыгане, что ходят по квартирам, пугая впечатлительных пенсионеров наведёнными на них проклятиями и порчами и предлагая свои спасительные ритуалы, непременным атрибутом которых станет пропажа из дома всех денег и ценностей, до которых благодетели только смогут дотянуться.

Говоря о бесконтактном мошенничестве, большую популярность приобретает схема «звонка оператора мобильной связи». Злоумышленник звонит звонит абоненту, представляясь сотрудником службы поддержки и сообщает, что его номер телефона якобы скоро перестанет действовать. Другим поводом может послужить мнимая необходимость переоформить договор, перейти на более выгодный тариф или отключить платную услугу. Для решения проблемы жертве предлагается набрать на мобильном телефоне определённую комбинацию цифр. Выполнив инструкцию, человек подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений на телефон мошенника, включая сообщения с кодами от кредитных организаций. Таким образом злоумышленники получают полный доступ к управлению банковским счётом абонента и похищают деньги.

Общий ущерб от преступных действий составил более 88 миллионов рублей.

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