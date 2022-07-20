На реке Хопер утонул 70-летний мужчина

Фото: облспас

На реке Хопер в Турковском районе Саратовской области утонул 70-летний мужчина. Сегодня, 20 июля, облспас сообщил об обнаружении тела.

Сообщение о ЧП поступило в 10:00 в службу спасения Саратовской области. В селе Колычево на реке Хопер утонул мужчина. Прибывшие на место водолазы извлекли тело утонувшего 70-летнего мужчины и передали следственно-оперативной группе.

На месте работают водолазы областной службы спасения, следователи и полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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