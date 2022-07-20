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Политика20 июля 2022 11:01

Саратовские танкисты передали родне привет с Донбасса

На прифронтовой дороге появился танк «Саратов»
Наталия Калинина
Наш танк на Донбассе

Наш танк на Донбассе

Саратовские танкисты передали привет с Донбасса. На прифронтовой дороге появился танк «Саратов».

Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц, который сейчас работает на Донбассе, опубликовал в своем Телеграм-канале короткое видео, на котором идет колонна российских танков. Экипаж боевых машин решил не только нарисовать на своей технике дополнительные Z, но и передать привет родне.

На танке Т-72, который идет в колонне пятым напсиано «Саратов». Мелькают также надписи Пермь и Урал.

- Вообще, конечно, небывалое ощущение Страны, когда перемещаешься по трассам Донбасса. Реально воюют парни из всех уголков нашей Родины, - пишет Александр Коц.

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