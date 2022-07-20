Администрация Волжского района рассказала о перспективах сквера-бомжатника на Московской

Территория неблагоустроенного сквера в Саратове

Администрация Волжского района Саратова рассказала о перспективах сквера-бомжатника на Московской, о котором мы писали ранее.

По сообщению чиновников «согласно сведениям публичной кадастровой карты, земельный участок, на котором расположен данный объект, сформирован и относится к многоквартирному дому 10 по ул. Московская.

Благоустройство указанной территории возможно провести в рамках реализации программы по ремонту дворов. В настоящее время по поручению главы Саратова Михаила Исаева ведется разработка трехлетней программы по ремонту дворов. Администрацией Волжского района зафиксирован указанный адрес, он будет рассмотрен при формировании документа. Также сообщаем, комитетом по ЖКХ в адрес ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов» будет объявлено предостережение с требованием выполнить мероприятия по санитарной уборке в границах земельного участка многоквартирного дома по адресу г. Саратов, ул. Московская, д. 10.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.