Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 10:34

Администрация Волжского района рассказала о перспективах сквера-бомжатника на Московской

В Саратове стартует трехлетняя программа по ремонту дворов
Наталия Калинина
Территория неблагоустроенного сквера в Саратове

Территория неблагоустроенного сквера в Саратове

Администрация Волжского района Саратова рассказала о перспективах сквера-бомжатника на Московской, о котором мы писали ранее.

По сообщению чиновников «согласно сведениям публичной кадастровой карты, земельный участок, на котором расположен данный объект, сформирован и относится к многоквартирному дому 10 по ул. Московская.

Благоустройство указанной территории возможно провести в рамках реализации программы по ремонту дворов. В настоящее время по поручению главы Саратова Михаила Исаева ведется разработка трехлетней программы по ремонту дворов. Администрацией Волжского района зафиксирован указанный адрес, он будет рассмотрен при формировании документа. Также сообщаем, комитетом по ЖКХ в адрес ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов» будет объявлено предостережение с требованием выполнить мероприятия по санитарной уборке в границах земельного участка многоквартирного дома по адресу г. Саратов, ул. Московская, д. 10.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.