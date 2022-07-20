Заседании комиссии

На заседании административной комиссии Саратова выписали штрафов более чем на 400 тысяч рублей Об этом сообщает городская администрация.

Вчера, 19 июля, состоялось заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов», где было рассмотрено 244 дела.

Всего 176 физических лиц были привлечены к административной ответственности за незаконный сброс мусора, невыполнение требований по удалению надписей и иных информационных материалов, незаконную торговлю и купание в запрещенных местах и прочие нарушения.

Больше всего нарушений связаны с парковкой на зеленой зоне – 87 случаев. Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 400 тысяч рублей

Помимо этого к ответственности привлечены 7 должностных лиц – работников Саратовских тепловых сетей, ЗАО «СПГЭС» и ООО «ССВС», за нарушения установленного срока проведения земляных работ и восстановления благоустройства после их проведения. Им назначено административное наказание в виде штрафа.

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