Фото: ГИБДД

В ДТП в Юбилейном пострадала 5-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 20 июля, в поселке Юбилейный произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Matiz c 32-летним водителем за рулем и «Лада Калина», которой управлял 30-летний мужчина.

Пассажирка иномарки, девочка 5 лет доставлена в больницу.

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