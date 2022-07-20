Фото: ГИБДД
В ДТП в Юбилейном пострадала 5-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Сегодня, 20 июля, в поселке Юбилейный произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Matiz c 32-летним водителем за рулем и «Лада Калина», которой управлял 30-летний мужчина.
Пассажирка иномарки, девочка 5 лет доставлена в больницу.
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