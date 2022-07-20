фото: ФГС России

Юные саратовские гребцы стали чемпионами России в парной двойке. Об этом информирует федерация гребного спорта России.

Саратовские юноши Артем Саушкин и Богдан Кушнаренко выиграли золотые медали чемпионата России по академической гребле в Нижнем Новгороде в категории до 17 лет.

Второе место заняли нижегородцы, третье - команда из Пскова.

Захар Волков в одиночке завоевал серебряную награду. Его результат - 5.32,20, а ставший первым Алексей Кашпур оказался на три секунды быстрее. Кроме того, участвовали саратовцы и в других дисциплинах, но там успехи были явно скромнее. мужские четверка без рулевого (четвертое место), двойка без рулевого (четвертое), восьмерка с рулевым (шестое), женские двойка без рулевой (четвертое), двойка парная (шестые), четверка с рулевой (пятые).

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