В Балаковском районе третий день ищут тело утонувшей женщины, об этом сообщает областная служба спасения.
Поздним вечером, 17 июля, по номеру «112» сообщили о том, что в селе Перекопная Лука на водопадах реки Большой Иргиз утонула 31-летняя женщина.
Поиски продолжаются уже три дня. Спасатели обследуют береговую линию, пока водолазы ищут в акватории реки. Поисковым работам мешает сильное течение.
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