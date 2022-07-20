В Балаковском районе третий день ищут тело утонувшей женщины, об этом сообщает областная служба спасения.

Поздним вечером, 17 июля, по номеру «112» сообщили о том, что в селе Перекопная Лука на водопадах реки Большой Иргиз утонула 31-летняя женщина.

Поиски продолжаются уже три дня. Спасатели обследуют береговую линию, пока водолазы ищут в акватории реки. Поисковым работам мешает сильное течение.

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