Новый законопроект упростит жителям области получение пособия

В Саратовской области упростили получение компенсаций для семей погибших военных. Такое решение было принято на заседании региональной думы. Законопроект внес прокурором области.

В регионе для членов семей погибших военнослужащих, граждан, проходивших военные сборы, сотрудников милиции и полиции предусмотрено единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей.

При этом установлено обратиться за получением пособия необходимо в течении шести месяцев со дня гибели родственника. Иначе для права на восстановления пособия придется обратиться в суд.

Согласно новому законопроекту будет утвержден механизм восстановления пропущенного по уважительной причине пособия в административном, то есть внесудебном, порядке.

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