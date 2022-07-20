Михаил Исаев

Михаил Исаев призывал решать вопросы транспортной доступности в микрорайоне «Авиатор».

Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале.

В микрорайоне сконцентрирован большой жилой массив, но ряд вопросов остаются нерешенными, в первую очередь - строительстве дорог. В настоящее время в микрорайон не заходит общественный транспорт.

По словам мэра, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта уже занимается разработкой проектной документации по строительству дорог по ул. Сдобнова и ул. Левина общей протяженностью 1,5 км. Это позволит снять напряжение не только в вопросе проезда и парковки личных машин, но и обеспеченности электротранспортом или автобусом.

Помимо этого, в микрорайоне рядом с гимназией появится сквер патриотической направленности. Завершен этап соучаствующего проектирования, определен победитель конкурса эскизов мемориальных объектов. Администрация района совместно с комитетом по архитектуре готовят необходимые документы.

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