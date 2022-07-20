В Саратовской области смягчили административную ответственность для нарушителей

Выступление Сергея Филиппенко

В Саратовской области смягчили административную ответственность для граждан, первый раз совершивших нарушение. Соответствующий проект на очередном заседании облдумы внес прокурор региона Сергей Филиппенко.

Согласно внесенным изменениям, гражданам и субъектам предпринимательства административного наказания при первичном выявлении правонарушений будут лишь выносить предупреждения. Речь идет о нарушениях, не причинивших вред жизни и здоровью людей или окружающей среде, а также при отсутствии имущественного ущерба.

- Принятие данного будет способствовать снижению административного давления, - заключил Сергей Филиппенко.

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