В Заводском районе отключили воду на девяти улицах

Сегодня, 20 июля, в Заводском районе Саратова отключили воду на девяти улицах до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы на водопроводных коммуникациях по адресу Васильковская,17 будут идти до 20.00. на это время прекращена подача холодной воды для абонентов улиц: Васильковская; Азина, 1-21а; пр.Энтузиастов,66-88а (четные номера домов), а также дома 61б,61в; Ленинградская; Вологодская; Верхоянская; Солнечная; Чихарева; 1-й Аэродромный проезд в Заводском районе.

В Ленинском районе идет ремонт по адресу Студеная,9. До 20.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: 1-3 Студеные проезды, Студеная, Бульварная, Ламповая, Осенняя.

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