Скриншот очевидца

Мольбы девушки о помощи в Заводском районе остались без ответа. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 20 июля, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась анонимная публикация. По словам автора, вчера, в районе 8 детской поликлиники в 23:35 были слышны женские крики о помощи. Девушка кричала «Кто-нибудь умоляю,вызовите полицию,меня убивают», далее, по словам автора, некий мужчина приказывал ей закрыть рот.

Неравнодушная гражданка уже в 23:37 уже сообщила в 112, оператор сказал что бригада выехала. Крики не утихали еще несколько минут. Один из жителей соседних домов поинтересовался «что там происходит?», к тому времени крики стихли. Спустя несколько минут женский голос вновь просил о помощи, но уже тише. По словам автора, в течение получаса не было видно света фонарика и звуков прибывшей полиции. Примерное место, откуда были слышны звуки отмечены на карте. Автор просит возможных свидетелей придать случай огласке и обратиться в правоохранительные органы.

— Крики той девушки я не забуду никогда, — сообщает подписчица.

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