Зарплаты ниже МРОТ сохраняются в регионе

В Саратовской области более 26 тысяч человек получают зарплату ниже МРОТ, об этом сообщили на очередном заседании облдумы сегодня, 20 июля.

На данный момент в регионе зарегистрировано 26 тысяч 257 работников, которые получают зарплаты ниже МРОТ. В основном это – технические работники, стажеры, санитары, водители, грузчики и другие представители малооплачиваемых профессий. Им планируется увеличить зарплаты, однако точных сумм и дат не называют.

Стоит отметить, что зарплата, установленная ниже МРОТ может также иметь премиальную часть. Минимальный размер оплаты труда с 1 июня 2022 года составляет 15 279 рублей в месяц.

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