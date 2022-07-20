Дефицит бюджета Саратовской области составил 12,9 миллиарда

На заседании облдумы

Дефицит бюджета Саратовской области на 2022 год составил 12,9 миллиарда. Сегодня, 20 июля, об этом сообщили на 87-м заседании Думы Саратовской области.

На 2022 год доходы регионального бюджета составили 144,3 миллиарда, а расходы 157,2 миллиарда. Дефицит регионального бюджета составил 12,9 миллиарда.

На заседании облдумы также было решено выделить дополнительно 102 миллиона на строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда», 1,4 миллиона на строительство школы в поселке Иволгино, а также 13,2 миллиона на питание беженцев с Донбасса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.