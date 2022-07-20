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Экономика20 июля 2022 7:45

Дефицит бюджета Саратовской области составил 12,9 миллиарда

Наталия Калинина
На заседании облдумы

На заседании облдумы

Дефицит бюджета Саратовской области на 2022 год составил 12,9 миллиарда. Сегодня, 20 июля, об этом сообщили на 87-м заседании Думы Саратовской области.

На 2022 год доходы регионального бюджета составили 144,3 миллиарда, а расходы 157,2 миллиарда. Дефицит регионального бюджета составил 12,9 миллиарда.

На заседании облдумы также было решено выделить дополнительно 102 миллиона на строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда», 1,4 миллиона на строительство школы в поселке Иволгино, а также 13,2 миллиона на питание беженцев с Донбасса.

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