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Общество20 июля 2022 7:30

Саратовский водитель дважды попался пьяным за рулем и отправился на 100 часов исполнительных работ

Лишенный прав мужчина не удержался и сел за руль через месяц
Евгений Бадиков
фото: УФССП

фото: УФССП

Саратовский водитель дважды попался пьяным за рулем и отправился на 100 часов исполнительных работ. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

В январе 34-летний житель Духовницкого района был задержан сотрудниками ГИБДД в пьяном виде за рулем и лишен прав на полтора года.

Спустя месяц мужчина вновь сел за руль и был задержан повторно. Был составлен административный протокол и наказание в виде обязательных работ.

Нарушитель отбывал свое наказание в сельской администрации, бесплатно занимаясь на протяжении 100 часов работами по благоустройству территории.

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