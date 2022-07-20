фото: УФССП

Саратовский водитель дважды попался пьяным за рулем и отправился на 100 часов исполнительных работ. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

В январе 34-летний житель Духовницкого района был задержан сотрудниками ГИБДД в пьяном виде за рулем и лишен прав на полтора года.

Спустя месяц мужчина вновь сел за руль и был задержан повторно. Был составлен административный протокол и наказание в виде обязательных работ.

Нарушитель отбывал свое наказание в сельской администрации, бесплатно занимаясь на протяжении 100 часов работами по благоустройству территории.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.