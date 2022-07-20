В Энгельсском районе закроют железнодорожный переезд

В ночь с 21 на 22 июля в Энгельсском районе Саратовской области закроют железнодорожный переезд, о чем сообщает ПривЖД.

С 22:00 (21 июля) до 2:00 (22 июля) на 890 км перегона Анисовка – Лебедево запланированы ремонтые работы. В связи с этим придется перекрыть движение автомобилей в поселке Карла Маркса. Реверсивное движение запущено по одной полосе.

Объехать железнодорожный переезд можно на 885 км перегона Анисовка – Лебедево в поселке Новопушкинское.

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