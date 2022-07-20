фото: архив КП

Балашовский фельдшер продавал поддельные справки о прививке от коронавируса. Об этом сообщает СУ СКР по региону. По данным ведомства, в период с июля по ноябрь 2021 года один из фельдшеров районной больницы через посредников получала деньги за внесение данных в федеральный реестр вакцинированных и выдачу сертификата о вакцинации от COVID-19 без проведения прививки.

Деятельность медработника была раскрыта и пресечена сотрудниками УФСБ и полиции Балашова.

Приговором суда медик получил 3 года и 2 месяца тюрьмы условно.

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