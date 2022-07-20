В Саратове установили новые запрещающие знаки

В Саратове установили новые знаки «Остановка запрещена», об этом сообщает мэрия города.
Новые знаки установят у Кировского троллейбусного депо, а улицу Ясельная сделают односторонней. Решение приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, после обращений жителей города.
В городе также сделают «зебры» на улицах Электронная, 10, ул. Украинская между домами №1 и №3 по пр. им 50 лет Октября, ул. Лермонтова,14 и других местах.
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