В Саратове вновь подняли цену на проезд

Фото: Типичный Саратов

Проезд на маршруте № 63 в Саратове подорожал до 30 рублей, соответствующие объявления уже появились в маршрутках.

Снимок опубликован Екатериной Богачевой в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте. Цену на проезд повысят с 26 октября 2022 года.

Напомним, масштабный рост цен на проезд начался в Саратове с весны.

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