В Саратове вновь подняли цену на проезд

Фото: Типичный Саратов
Проезд на маршруте № 63 в Саратове подорожал до 30 рублей, соответствующие объявления уже появились в маршрутках.
Снимок опубликован Екатериной Богачевой в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте. Цену на проезд повысят с 26 октября 2022 года.
Напомним, масштабный рост цен на проезд начался в Саратове с весны.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.