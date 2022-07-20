Под Энгельсом перевернулась «Лада» - пострадали четыре человека

Фото: облспас

После аварии под Энгельсом в больницу попали три женщины и мужчина, об этом сообщает Саратовский облспас.

В 8:48 в службу «112» поступило сообщение о ДТП возле поселка Прибрежный. Столкнулись Volkswagen и автомобиль «Лада Ларгус», который от удара перевернулся.

В результате ДТП пострадали четыре человека из отечественной машины. В больницу попали женщины 59, 62 и 74 лет, а также 74-летний мужчина. Спасатели доставили их в карету скорой помощи. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства ЧП выясняются.

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