Биржа труда. Фото: Архив КП

Треть жителей Поволжья возвращались на прежнее место работы. Об этом сообщает команда исследователей «Авито Работы».

По результатам опроса, за время своей карьеры почти треть респондентов возвращались к бывшему работодателю, причем 23% выходили на ту же должность, 9% — на новую.

Среди разных возрастных групп, по данным Авито Работы, чаще всего на прежнее место возвращаются респонденты старшей возрастной группы (55-64 лет) — 33 процента.

Чаще всего к прошлому работодателю возвращаются жители малых городов с населением менее 100 тысяч человек (32 процента). В крупынх городах доля составляет 28 процентов. Самый высокий показатель отмечен в Казани (39 процентов).

— Сегодня возвращение сотрудника к прежнему работодателю чаще оценивается положительно обеими сторонами. Так, компании получают возможность нанять проверенного профессионала с хорошей репутацией, а вернувшиеся специалисты — более подходящие условия труда, а иногда и более высокую должность, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В ПФО большинство людей, которые возвращались на старое место, называли причиной более выгодные условия (30 процентов), а на новом не устроили условия труда (22 процентов) и зарплата (19 процентов).

Молодые люди, в возрасте от 18 до 24 также часто возвращались к прежнему работодателю из-за неудобного графика (18 процентов) и проблем с коллективом (16 процентов) на новом месте. Респонденты старше 55 лет чаще остальных возрастных групп выделяли в качестве одного из решающих факторов неудобное местоположение новой работы (11 процентов).

Основная причина для принятия решения о смене места трудоустройства — размер заработный платы— 36 процентов участников заявили об этом.

Опрос проведен в июле 2022 года, в исследовании приняли участие 10 000 респондентов.

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