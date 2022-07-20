Водители, продажники и производители масла: названы самые высокоопачиваемые вакансии Саратова

Названы самые высокие зарплаты в Саратове

В Саратове опубликовали вписок самых высокооплачиваемых вакансий. Аналитики портала SuperJob подсчитали, кто в Саратове может зарабатывать от 100 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией на июль оказался водитель категории «Е» с опытом междугородних перевозок и стажем вождения от пяти лет. Ему готовы платить зарплату 100 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 60 тысяч рублей. Компания готова предоставить спецодежду и бесплатные медосмотр.

Далее в списке оказался менеджер по продажам с зарплатой до 75 тысяч рублей. Компания обещает премии и подарки к праздникам. От кандидата требуют иметь опыт работы в активных продажах и навыки ведения переговоров.

Начальнику маслотворожного цеха готовы предложить от 50 тысяч рублей.

Список вакансий

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