Водители, продажники и производители масла: названы самые высокоопачиваемые вакансии Саратова

Названы самые высокие зарплаты в Саратове
В Саратове опубликовали вписок самых высокооплачиваемых вакансий. Аналитики портала SuperJob подсчитали, кто в Саратове может зарабатывать от 100 тысяч рублей.
Самой высокооплачиваемой вакансией на июль оказался водитель категории «Е» с опытом междугородних перевозок и стажем вождения от пяти лет. Ему готовы платить зарплату 100 тысяч рублей.
На втором месте – вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 60 тысяч рублей. Компания готова предоставить спецодежду и бесплатные медосмотр.
Далее в списке оказался менеджер по продажам с зарплатой до 75 тысяч рублей. Компания обещает премии и подарки к праздникам. От кандидата требуют иметь опыт работы в активных продажах и навыки ведения переговоров.
Начальнику маслотворожного цеха готовы предложить от 50 тысяч рублей.
Список вакансий
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.