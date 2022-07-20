На сегодня, 20 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 65 человек. Всего в регионе обнаружено 256 036 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 249 410 человек, за сутки — 98. В стационарах остаются 107 человек, на амбулаторном лечении — 523.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 10;
- 7-14 лет — 4;
- 15-17 лет — 0;
- 18-29 лет — 6;
- 30-49 лет — 14;
- 50-64 лет — 13;
- 65 и старше — 18.
С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 54.
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