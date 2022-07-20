На сегодня, 20 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 65 человек. Всего в регионе обнаружено 256 036 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 249 410 человек, за сутки — 98. В стационарах остаются 107 человек, на амбулаторном лечении — 523.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 10;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 6;

- 30-49 лет — 14;

- 50-64 лет — 13;

- 65 и старше — 18.

С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 54.

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