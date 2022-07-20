фото: ГУ МВД

В Саратовской области полицейские накрыли на чердаке лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области в одном из сел Воскресенского района обнаружили нарколабораторию.

Лаборатория находилась на чердаке одного из старых частных домов, а вход - тщательно замаскирован, попасть наверх можно только лишь через потайной люк в потолке. Помещение, где производились запрещенные вещества, изнутри было обшито теплоизоляционными материалами, а химические запахи выводились через установленную на крыше систему вентиляции.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, 27 и 33 лет с поличным, прямо во время изготовления наркотиков. Всего в помещении обнаружено и изъято 1,2 кг мефедрона, специальное оборудование и реагенты.

Задержанные находятся под стражей.

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