В Саратове мужчина покормил собаку – животное умерло в судорогах

Умершая собака

Сегодня, 20 июля, житель Саратова пожаловался на догхантера в Кировском районе. Об отравлении собаки он рассказал в группе «ЧП Саратов/Прямой эфир» в Телеграме.

По словам саратовца странный мужчина появился в районе 14:00-14:30 на бульваре Лисина.

- Неизвестный мужчина в перчатках доставал какой-то корм из пакета (предположительно мясо) и кормил небольшую стаю собак. Сегодня утром одна из собак умерла в конвульсиях, у нее текла пена изо рта, - пишет автор сообщения.

- Возможно «корм» разложен и в других местах. Следите за своими домашними животными, - пишет неравнодушный горожанин.

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