фото: ГИБДД
В ДТП в Волжском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 19 июля, в Волжском районе Саратова произошло ДТП. В 20:47 напротив дома 51 по улице Мясницкой произошло столкновение двух иномарок. Внедорожник Toyota Land Cruiser с 60-летним мужчиной за рулем столкнулся с Hyundai Solaris, под управлением 36-летнего водителя.
В результате ДТП водитель Hyundai Solaris попал в больницу с травмами.
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