Сегодня, 20 июля, в Саратове обещают дождь к вечеру. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +14 с утра до +23 градусов в разгар дня. С утра небо будет ясное, а ближе к обеду на нем соберутся облака и пойдет дождь.

Дует слабый ветер западной четверти, отдельные порывы которого достигают 10 м/с.

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