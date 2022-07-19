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Происшествия19 июля 2022 19:03

Девушка пострадала в аварии на проспекте 50 лет Октября

В аварии в Ленинском районе пострадала 21-летняя девушка
Наталия Калинина

В аварии в Ленинском районе Саратова пострадала 21-летняя девушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 21.20 на пересечении улиц Техническая и проспект 50 лет Октября. Столкнулись автомобили Ford и Нива.

В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка, которая была за рулем «Нивы». Она госпитализирована.

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