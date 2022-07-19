В Ленинском районе продлили отключение воды до утра

В Ленинском районе Саратова продлили отключение воды до утра. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе продлили работы по адресу Уфимцева, 6. До 8:00 завтра, 20 июля, без воды останутся саратовцы по адресам Уфимцева, 2, 4, 6 (все корпуса), 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12а.

Работы также идут на водопроводных коммуникациях по адресу Черниговская,47. Прекращено холодное водоснабжение многоквартирных домов по адресам Гусельская,6; Гусельский пер.,1,2,3,4; Чкалова,27; 1-й пр.Строителей,10,12; пр.Строителей,20; Черниговская,31; Рижская,2а; Песочная,1, а также частных жилых домов по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский пр., Чкалова, Прудная. Воды не будет до полуночи.

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