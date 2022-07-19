В Саратовской области самыми популярными профессиями оказались кассир и менеджер по продажам

В Саратовской области самыми актуальными вакансиями оказались кассир и менеджер по продажам. Таковы данные от аналитиков портала hh.ru.

Самой востребованной оказалась профессия продавца-кассира. На втором месте в этом списке менеджер по продажам, замыкает тройку лидеров водитель.

В Саратовской области также активно трудоустраивают операторов call-центра, специалистов по кадрам, юристов, бухгалтеров, экономистов.

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